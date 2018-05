Sánchez ofrece diálogo a ERC, pero niega que en España haya presos políticos

(Actualiza la CF4027 con más declaraciones de Pedro Sánchez)

El líder del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha ofrecido "diálogo" a ERC para resolver la crisis catalana en el marco de la Constitución y el Estatut, al tiempo que ha discrepado con él en que en España haya presos políticos y en que el poder judicial no sea independiente.

"No puedo compartir con usted que el poder judicial en España no sea independiente: creo que lo es; ni que haya presos políticos, y no lo digo yo: lo dice Amnistía Internacional", ha recalcado Sánchez al portavoz de ERC, Joan Tardá, en el debate sobre la moción de censura a Mariano Rajoy.

El líder socialista ha dicho a Tardá que sus posiciones son "muy distantes" y "muy distintas", pero le ha recordado que "no es la primera vez que ERC y el PSOE se entienden en muchas políticas y cuestiones" que les unen como "partidos de izquierdas".

"Ahí hay un territorio que abonar y que también es necesario para destensar la situación política en Cataluña. Es el compromiso que tenemos y espero que hagamos camino al andar", ha dicho Sánchez tras recordar que los socialistas y ERC se entendieron durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la Generalitat en la etapa del tripartito.

Tras subrayar que el propio Tardá dijo que el independentismo catalán no cuenta con el 51 % de los votos y, por tanto, tampoco con la "suficiente fuerza política y social para imponer su visión y articular una vía unilateral", ha defendido que la "clave" para resolver la crisis catalana "tiene mucho que ver con superar dinámica de bloques" y "abrir un espacio de diálogo y consenso".

"Yo me comprometo a explorar ese diálogo para encontrar una solución política a una crisis que es política", ha aseverado Sánchez para rechazar que la salida venga "desde lo judicial".

No obstante, el secretario general del PSOE ha remarcado que esos espacios de consenso son el Estatut y la Constitución que "votaron mayoritariamente los catalanes".

Dentro de ese marco, se pueden "sentar las bases de un diálogo y convivir en un proyecto común que es España", ha añadido.

Sánchez ha pedido igualmente al nuevo Govern de Quim Torra que hable en el Parlament con los partidos no independentistas para propiciar ese ambiente propicio.

"Si esta moción de censura sale adelante, esa voluntad de diálogo la tendrá", ha insistido en su oferta a Tardá, al que le ha rogado que reconozca que Cataluña cuenta con un nivel de autogobierno que no tiene comparación con ninguna región de Europa.

Sánchez se ha mostrado de acuerdo en que haya una relación bilateral entre el Estado y Cataluña "porque ya está reconocida en el Estatut", al tiempo que ha defendido la necesidad de "reforzar los lazos de lealtad institucional que desgraciadamente estos últimos años se han visto rotos".