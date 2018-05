Sánchez ofrece diálogo a ERC, pero niega que en España haya presos políticos

El líder del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha ofrecido "diálogo" al portavoz de ERC, Joan Tardá, para resolver la crisis catalana, al tiempo que ha discrepado con él en que en España haya presos políticos y en que el poder judicial español no sea independiente.

"No puedo compartir con usted que el poder judicial en España no sea independiente: creo que lo es; ni que haya presos políticos, y no lo digo yo: lo dice Amnistía Internacional", ha recalcado.

Sánchez le ha dicho a Tardá, en el debate sobre la moción de censura a Mariano Rajoy, que sus posiciones son "muy distantes" y "muy distintas", pero le ha recordado que "no es la primera vez que ERC y el PSOE se entienden en muchas políticas y cuestiones" que les unen como "partidos de izquierdas".

Tras subrayar que el propio Tardá dijo que el independentismo catalán no cuenta con el 51 % de los votos y, por tanto, tampoco con la "suficiente fuerza política y social para imponer su visión y articular una vía unilateral", ha defendido que la "clave" para resolver la crisis catalana "tiene mucho que ver con superar dinámica de bloques" y "abrir un espacio de diálogo y consenso".

"Yo me comprometo a explorar ese diálogo para encontrar una solución política a una crisis que es política", ha aseverado.