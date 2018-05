Sánchez: No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis, sino sentido común

CRISIS CATALUÑA (Seguirá Ampliación)

Soria, 10 may (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido hoy que, ante el desafío del secesionismo catalán, España no necesita "ni aprovechateguis ni amarrateguis", sino "sentido común, unidad y responsabilidad por parte de todos los responsables políticos".,Sánchez, que ha hecho estas declaraciones en Soria, ha recordado al presidente Mariano Rajoy que los socialistas son "leales con el Estado y con los españoles", no con su Gobierno, que durante siete años "no ha hecho