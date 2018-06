Sánchez (En Marea): El problema no es solo Rajoy, Feijóo es más de lo mismo

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha asegurado hoy que el problema de la corrupción del PP no se acaba con relevar a Mariano Rajoy y sobre la posibilidad de que sea el presidente gallego, Núñez Feijóo, quien sustituya a Rajoy ha incidido en que el líder del PPdeG "es más de lo mismo".

En declaraciones a la prensa, el número dos de En Marea en el Parlamento se ha referido de este modo al anuncio del todavía líder del PP, Mariano Rajoy, que avanzó que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto.

Según Sánchez, "contrariamente a lo que dice Rajoy de que se va, él no se va, lo echa la gente y la situación insostenible de corrupción sistémica en la que deja al PP".

No obstante, el diputado no confía en un cambio de estrategia en la formación popular, porque "no es el problema solo Rajoy, que también, pero es un partido en el que su arquitectura está infestada de corrupción".

Cuestionado sobre la posibilidad de que sea el presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien sustituya a Rajoy, ha incidido en que el dirigente gallego "es más de lo mismo, por mucho lavado de imagen que le quieran hacer".

"Es más de lo mismo, lleva tres décadas en el PP, por lo que participaba en la misma estructura corrupta; no es regeneración, es más de lo mismo, por mucho lavado de imagen que le quieran hacer", ha resumido.

Además, ha exigido al presidente de la Xunta que, "mientras esté en Galicia, se dedique a gobernar el país" en el que "bastante trabajo tiene" al tener que atender "muchos temas donde fracasó como presidente".