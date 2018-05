Sánchez: "Si el Govern sigue el camino que dice Torra, se aplicará el 155"

CRISIS CATALUÑA (Seguirá Ampliación)

Madrid, 15 may (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que si el nuevo Govern sigue el camino anunciado ayer por Quim Torra en su investidura la respuesta del Gobierno será "blanco y en botella", ya que se aplicará el 155 "con contundencia".,En la rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido hoy con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez ha insistido en que el debate no es si va a haber o no el 155 porque "lo habría, en condicional" en el caso de q