Sánchez evita hablar de su futuro gobierno porque moción aún está en trámite

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, no ha querido desvelar si tiene ya en la cabeza quiénes formarán su futuro Gobierno: "Estamos todavía en el debate, hay que ser escrupuloso con la tramitación parlamentaria", ha subrayado.

Son las únicas palabras que ha dicho a los periodistas tras acabar la primera sesión del debate de la moción de censura a Mariano Rajoy que, salvo sorpresas, saldrá adelante mañana.

En términos parecidos se ha pronunciado la portavoz socialista, Margarita Robles, quien ha subrayado que hay que ir "paso a paso" y esperar a la sesión de mañana.

Los socialistas, ha reconocido la portavoz, no pueden negar que están "ilusionados", pero por el sentido de la "responsabilidad" que tienen no van a entrar hoy en este momento en otro escenario que no sea "exclusivamente" hablar de la moción.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido en que el PSOE sigue comprometido con convocar elecciones antes de que acabe la legislatura, pero sí ha dicho que tendrán más en cuenta la opinión de los partidos que les han mostrado su apoyo en la moción, como el PNV, que no de aquellas que han advertido que no ejercerán una oposición "constructiva".

Sobre su futuro político, Ábalos ha señalado que su voluntad es seguir al frente de Organización.