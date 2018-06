Sánchez dice que aplicará a Jorge Rodríguez el código ético del PSOE

DIPUTACIÓN VALENCIA

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que el PSOE aplicará el código ético del partido al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido en una operación contra la corrupción, por lo que no adoptará ninguna hasta que no se le notifique la apertura de juicio oral.,"Déjeme que lo vea, aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera", se ha limitado a responder Sánchez a las preguntas de los periodistas a la salida del p