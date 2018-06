Sánchez admite que probablemente no habría nombrado a Huerta de saber fraude

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido hoy que "probablemente" no habría nombrado a Màxim Huerta como ministro de Educación y Deporte si hubiera conocido que Hacienda le había sancionado por fraude fiscal.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha asegurado, no obstante, que ese debate sobre el nombramiento del dimitido Huerta ya es "pasado" y ha garantizado que la política española está en una "nueva era" con un mandato de "regeneración democrática" que piensa cumplir y del que no se va a separar durante su mandato.

"La moción de censura cambió la política en España", ha remarcado el presidente del Gobierno, que ha llamado la atención sobre la falta de dimisiones de políticos en los últimos años por otros casos.

Preguntado también por la situación judicial del ministro de Agricultura, Luis Planas, por un caso de robo de agua en acuíferos de Doñana durante su etapa en la Junta de Andalucía, Sánchez ha defendido la inocencia y la "ejemplaridad" acreditada de su ministro.

"No hay caso", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que la propia Fiscalía, "que es la única acusación" de un caso meramente administrativo y no de enriquecimiento personal, ya ha adelantado que Planas no tiene ningún tipo de responsabilidad en este caso.

Por ello, confía en que la investigación abierta al ministro de Agricultura se retire "en las próximas semanas".