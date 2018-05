Sánchez: Abstención es decir no a la regeneración, no hay término medio

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la abstención en la moción de censura a Mariano Rajoy "equivale a decir no a la regeneración democrática". "No hay término medio", ha aseverado.,Sánchez, que durante todo su discurso ha apelado a los 350 diputados de la cámara, les ha pedio que "no indulten con su voto el cierre en falso de una prórroga que hace mucho que debió cerrarse" y que sean conscientes de que "se abr