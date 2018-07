Sáenz de Santamaría destaca una campaña limpia y sin criticas

Marbella (Málaga), 1 jul (EFE). La candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado hoy que ha realizado una campaña limpia y sin criticas al resto de aspirantes a liderar la formación popular, así como ha abogado por la integración tras el congreso del 21 de julio.

Así lo ha destacado hoy la exvicepresidenta del Gobierno, a tan solo cuatro días de la primera votación de las primarias, en Marbella, donde ha celebrado un acto con militantes en el que ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo.

"Me presento en positivo. Yo me comprometí con todos vosotros y con mi equipo a que en esta campaña no iba a criticar a un solo compañero, me quedan cuatro días de campaña, ya he pasado lo peor y no he dicho una palabra más alta que otra", ha dicho.

En su intervención, ha optado por "integrar con generosidad" antes, durante y tras el proceso de primarias y ha remarcado como premisas para ello si lidera el partido "lealtad al proyecto del PP y ganas de trabajar", aunque ha matizado que su corazón "pertenecerá siempre a quienes me han dado su confianza".

Además, ha celebrado que su formación opte por la igualdad y presente a candidatas: "A mí me gustaría que fuera una mujer del PP la que sea la próxima presidenta del Gobierno y, por su supuesto, defiendo mi candidatura".

En la presentación de su candidatura, Sáenz de Santamaría ha abogado por dar respuesta a la petición de sus votantes para "volver a ganar las elecciones": "Echar a Sánchez", a lo que responde, según la exvicepresidenta, el proceso de primarias.

Ha remarcado la importancia del momento actual, ya que "nosotros elegimos a un presidente de nuestro partido, pero de acuerdo con nuestros estatutos, ese presidente es el candidato a la presidencia del Gobierno", y por lo tanto, "estamos votando el cartel electoral".

"Yo quiero ser ese cartel", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado su experiencia al frente del Ejecutivo: "Tengo ganas de que gane el PP, energía, ilusión, tengo horas de vuelo. Yo tengo bastante experiencia en lo que son las tareas del Gobierno, en cómo se gobierna bien, y por lo tanto, experiencia para calibrar cuándo Sánchez lo hace mal".

En este sentido, ha criticado la "subida de impuestos", la polémica sobre la nueva dirección de RTVE o el acercamiento de presos vascos y catalanes.

Asimismo, ha mostrado su orgullo por defender las siglas del PP, y ha ensalzado que es el partido que defiende la "libertad" y la "unidad de España".

Al hilo de ello, ha defendido la gestión del PP al frente del Gobierno como "el partido que saca a Españas de las crisis", al que "han echado creando bienestar, riqueza y empleo".