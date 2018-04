¿Sabes cuál fue el primer vídeo que se subió a Youtube?

¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer vídeo que se subió a Youtube? Es posible que hayas buscado en alguna ocasión es el vídeo con más reproducciones de la historia, pero, ¿el primero? Pues aquí te lo dejamos. Y es que esta semana, se cumplen 13 años de estas primeras imágenes de la red social.

En el vídeo, de 18 segundos de duración, aparece uno de los fundadores, Jawed Karim, en 2005, en un zoológico, justo enfrente de unos elefantes. En él dice que lo mejor que tienen estos animales es una enorme trompa, y que eso es genial.

“Bien, aquí estamos enfrente de los elefantes. Lo mejor de estos chicos es que tienen una larga, larga, larga trompa, y eso es genial. Eso es todo lo que hay que decir”.

Sí, no es lo más ingenioso ni lo más divertido, pero aun así tiene nada más y nada menos que 48.300.000 reproducciones. Pues no parece que esté mal para ser el primer vídeo, ¿no?



TOP 5 de los vídeos más vistos de Youtube: Los cinco son vídeoclips musicales



1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee: 5.081.773.211 visualizaciones



2. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth (Furious 7 Soundtrack): 3.528.663.634 visualizaciones



3. Ed Sheeran - Shape of You​: 3.465.916.047 visualizaciones



4. PSY - Gangnam Style (강남스타일)​: 3.142.851.051 visualizaciones



5. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars​: 3.030.737.638 visualizaciones