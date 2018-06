Sabater critica al PSC por "hacer el juego" a Albiol con la moción de censura

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, que se enfrenta en estos momentos a una moción de censura presentada por el PSC y con el apoyo de PP y Cs, ha criticado a los socialistas por "hacer el juego" al exalcalde Xavier García Albiol y haber empezado la campaña electoral antes de tiempo.

Sabater ha achacado al PSC que no aprobasen la propuesta presupuestaria del gobierno municipal (para la que bastaba con la abstención socialista), que no les dejen terminar la legislatura y no permitan que sea la ciudadanía la que evalúe en unas elecciones si el proyecto actual de ciudad debe continuar o no.

"Nos acusan de falta de gestión y nos parece surrealista que vosotros nos acuséis de eso cuando nos habéis bloqueado la principal herramienta de gestión, un presupuesto que aumentaba en 7 millones la capacidad presupuestaria del ayuntamiento", ha resaltado la alcaldesa de Badalona.

Fue precisamente la negativa de aprobar los presupuestos municipales de 2018, ligados a una cuestión de confianza de Sabater, lo que ha permitido que el PSC presentase la moción de censura.

Sabater, que ha sido acusada por el PSC de no mantener la neutralidad institucional frente al proceso independentista, ha asegurado que desde el gobierno municipal no han querido entrar en "guerras de banderas", pues no es algo que preocupe realmente a la ciudadanía y son sensibles hacia toda su pluralidad ideológica.

La alcaldesa también ha acusado al concejal del PP y ex alcalde de la ciudad Xavier García Albiol de tener "un porcentaje muy bajo de presencia en las comisiones y plenos" y de apoyar la moción de censura del PSC solo porque "se acercan las elecciones" municipales.

"Espero que la moción no prospere, pero si prospera nos tendrán aquí en la oposición defendiendo a la ciudadanía. Estamos dispuestos a hacer un traspaso como toca y no dejar armarios vacíos, como nos encontramos nosotros el Ayuntamiento en 2015", ha manifestado Sabater, que encabeza el gobierno municipal formado por Guanyem Badalona, ICV-EUiA y ERC.