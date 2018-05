Ruptura del pacto EE.UU.-Irán, ¿qué otras medidas ha adoptado Trump?

Desde el primer día el presidente de los Estados Unidos cumple con lo que prometió durante la campaña electoral: poner a Estados Unidos y a sus ciudadanos primero.

Aislacionismo y proteccionismo, ese el credo de Trump que no tiene en cuenta ninguna opinión que no comparta esa dirección. Al actual presidente no le asuntan las predicciones de más de 1,000 economistas, incluidos 15 premios Nobel, que han advertido sobre la posibilidad de una nueva Gran Depresión si insiste en seguir con ese camino. No le valen tampoco las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) que afirma que las tarifas a la importación de acero y aluminio pueden dañar no solo a la economía de los Estados Unidos sino también a la economía mundial.

Estos son algunos ejemplos de la política de Trump

- Ruptura del TPP

El 23 de enero de 2017, tres días después de ser investido presidente, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio TPP que su antecesor Barack Obama había suscripto con otros 11 países del área Asia Pacífico.

Ese tratado excluye deliberadamente a China y generaría el mayor espacio de libre comercio del mundo pero Trump lo consideró dañino para Estados Unidos y ordenó la desvinculación, aunque este año afirmaba que podría volver si se dan las condiciones necesarias.

Esta primera medida de Trump suscito numerosas reacciones de rechazo, muchas dentro de su propio partido. Así el senador republicano por Arizona, John McCain, afirmaba que se trataba de un “grave error”, destacando que Trump estaba empujando una agenda totalmente opuesta a décadas de política comercial republicana.

Japón y varios otros signatarios del TPP -entre los que se encuentran algunos de los más cercanos aliados de Estados Unidos en la zona del Pacífico- prometían seguir adelante con el acuerdo, a pesar de la decisión de Trump.

-Salida del Acuerdo de Paris sobre el cambio climático.

Después de meses de suspense, el presidente Trump anunciaba el junio de 2017 que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París sobre cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015.

Trump decía que abandonaba este acuerdo para cumplir su solemne deber de proteger a los Estados Unidos y a sus ciudadanos.

El Acuerdo de París es considerado por muchos expertos como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo.

- Acero y aluminio

El departamento de Comercio consideraba a mediados del pasado mes febrero que los sectores estadounidenses del aluminio y el acero, definidos como estratégicos, sufren una competencia extranjera desleal y susceptible de afectar la seguridad nacional.

Trump proponía aranceles del 25 % para las importaciones de acero y de un 10% para las de aluminio. Países aliados como Canadá, México, Australia, Brasil, Argentina o la propia Unión Europea se verían muy afectados por esta medida aunque en estos momentos se discuten posibles excepciones.

- Renegociación con Corea del Sur

A fines de julio del pasado año se anunció también la revisión del tratado comercial bilateral de Estados Unidos con Corea del Sur firmado en 2012 y al que Trump calificó de "muy malo" porque, a su juicio, beneficia más a Seul. En el contexto de las negociaciones por los aranceles del acero y el aluminio ambos países han alcanzado un nuevo acuerdo comercial.

- Renegociación del TLCAN

Trump considera "nefasto" el acuerdo de libre comercio con México y Canadá (TLCAN) vigente desde 1994 y forzó su renegociación.

Las negociaciones comenzaron a mediados de agosto del año pasado y ahora mismo pasan por un momento difícil que podría impedir que se alcanzara un acuerdo antes del próximo 18 de mayo, fecha límite para que el Congreso pueda ratificarlo antes de final de año.

La Casa Blanca siempre se había mostrado optimista ante la posibilidad de lograr un nuevo acuerdo pero ahora mismo las disputas sobre que automóviles se beneficiarían de una exención de impuestos dificultan notablemente el acuerdo. El resultado de las próximas elecciones generales en México también podrían retrasar el posible acuerdo.

Además de todas estas decisiones el departamento de Comercio abría numerosas investigaciones sobre productos que para la administración Trump acceden al mercado estadounidense con prácticas comerciales desleales.

Esta lista abarca, entre otros muchos productos, lavadoras surcoreanos, paneles solares chinos, aceitunas españolas, papel canadiense, hojas de aluminio chinas y biodiesel de Argentina e Indonesia.

Desde que Trump llego a la Casa Blanca en enero de 2017 y hasta finales del pasado mes de febrero, del departamento de Comercio abrió 102 investigaciones para la aplicación de derechos compensatorios o antidumping, lo que significa un incremento de un 92% con respecto al año anterior.