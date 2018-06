Rufián no espera mucho del Gobierno pero aprueba a quienes hablan de dialogo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado hoy la "bienvenida" a "todos aquellos que ahora hablan de diálogo y entendimiento" con Cataluña, aunque ha reconocido que su formación "no espera mucho" del Gobierno de Pedro Sánchez

Rufián ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, donde ha participado en la cadena humana organizada por la plataforma ciudadana Gure Esku Dago que ha unido las tres capitales vascas en favor del "derecho a decidir" en Euskadi.

Preguntado por la propuesta de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre la posibilidad de reformar la Constitución, Rufián ha señalado que "bienvenidos todos aquellos que hablan ahora de entendimiento y diálogo", unos conceptos de los que, a su juicio, el independentismo catalán "lleva hablando toda la vida".

Tras remarcar que la moción de censura "no fue un 'sí' a Pedro Sánchez sino un 'no' a Rajoy y lo que representaba", Rufián ha señalado que "no espera mucho" de un gobierno que ha nombrado a "gente tan reaccionaria hacia el proceso de Cataluña como Borrell, Grande-Marlaska y Carmen Calvo".

El portavoz de ERC ha concluido que el nuevo Ejecutivo "lleva cuatro días de gobierno y sigue habiendo nueve personas secuestradas en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real".