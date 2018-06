Rubalcaba reconoce en Errenteria a los "héroes" que resistieron a ETA

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha reconocido hoy en Errenteria (Gipuzkoa) el "coraje" de los "héroes" socialistas vascos que, como en esta localidad, resistieron a ETA y contribuyeron de esta manera a su "derrota".

Rubalcaba, que fue ministro del Interior durante las conversaciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con ETA, ha acudido a la Casa del Pueblo de Errenteria para conmemorar el 35 aniversario del primer ataque que sufrió esta sede a manos del entorno de la organización terrorista.

Contra ella se perpetraron 27 ataques de violencia callejera desde aquel 9 de junio de 1983 hasta el último sabotaje, cometido en enero de 2007.

El exlíder socialista ha considerado que esta efeméride era digna de recordar, sobre todo en un momento en el que ETA "se ha acabado del todo y para siempre", gracias al trabajo de las Fuerzas de Seguridad y el Estado de Derecho, y también por el "final político y social" al que se sometió a la organización terrorista.

"Le dijimos a Batasuna que tenía que elegir bombas o votos y tuvieron que elegir los votos, no por una suerte de reproche ni autoconvicción moral, no pidieron disculpas. Eligieron los votos porque, si no, habrían ido a la cárcel", ha rememorado Rubalcaba.

Y también por el compromiso y resistencia de militantes como los de Errenteria: "Esta derrota de ETA es, en buena medida, hija de que algunos como vosotros resististeis aquí hasta el final, aguantando carros y carretas", ha sostenido.

"Os tocó ser héroes y seguro que no lo elegisteis, tuvisteis que defender vuestros valores a pesar de que os querían matar. No lo elegisteis, lo fuisteis y aguantasteis", ha abundado el exministro.

Rubalcaba ha insistido en que ETA acabó el 20 de octubre de 2011, porque cuando dejó de matar "desapareció" de la vida de los ciudadanos, aunque ha manifestado que "la tarea no ha acabado" porque aún queda "escribir la historia para contar las cosas como pasaron".

"El único conflicto que sufrió Euskadi es que había unos malnacidos que querían imponer a todos una forma determinada de ver las cosas", ha dicho el dirigente socialista, quien ha recordado a todos los "compañeros" que fueron víctimas del terrorismo.

Tras citar a Isabel Celaá y asegurar que será una "gran ministra de Educación", Rubalcaba ha rendido homenaje a dos socialistas vascos que, como ella, fueron también consejeros de Educación del Gobierno Vasco y que fueron víctimas de ETA: Fernando Buesa, asesinado por los terroristas, y José Ramón Recalde, quien resultó con graves heridas en un atentado.

Ha recordado que durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero intentaron, como lo habían hecho antes todos los gobiernos de la democracia, acabar con ETA mediante el diálogo, porque así se recogía en el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea.

"Todos los gobiernos lo intentaron y todos fracasaron por lo mismo, porque ETA no quería dialogar, quería imponer", ha manifestado Rubalcaba, quien ha recordado que aquel intento finalizó con el atentado contra la T4 de Barajas, un crimen que significó "el principio del final" de la organización terrorista.

A Rubalcaba le ha precedido en el estrado el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, quien ha homenajeado a todos los militantes de Errenteria y en especial a los tres alcaldes socialistas que tuvo este municipio ahora gobernado por Bildu, los tres presentes en la sala: José María Gurruchaga, Miguel Buen y Juan Carlos Merino.