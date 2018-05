Rubalcaba cree que decisión sobre acercamiento presos corresponde al Gobierno

El exministro del Interior y exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado hoy que la decisión sobre un posible acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco la tiene que tomar el Gobierno y dentro del Pacto Antiterrorista, cuya reunión será convocada esta misma semana.

En una entrevista en Antena 3, ha recordado que ya como ministro defendió que el Gobierno es el que tiene las competencias en este ámbito, y ahora no va a romper con este principio. "No me corresponde ya a mí decirle al Gobierno lo que tiene que hacer, solo les deseo que acierten" y lo hagan "teniendo en cuenta las circunstancias que se dan".

Rubalcaba ha insistido en que "la defensa de lo que realmente pasó es algo que debemos a las víctimas" y también a las nuevas generaciones para que no triunfe el "relato" de ETA, porque si es así "seguirá habiendo problemas de convivencia" en el País Vasco, mientras que si los demócratas explican qué es lo que realmente pasó esta convivencia se recuperará "más rápidamente".

Por eso, ha dicho, las nuevas generaciones necesitan "saber lo que pasó y que se lo contemos de verdad"; y esta disolución definitiva de la banda terrorista tiene que llevar "a lo que dicen Rajoy y Urkullu: a defender la memoria de las víctimas, su dignidad y sobre todo impedir que ETA imponga su relato".

Sobre la situación en Cataluña, con el intento de JxCat de intentar una nueva investidura de Carles Puigdemont, Rubalcaba ha considerado que el expresident "sabe, como sabe todo el mundo, que no va a ser presidente de la Generalitat, porque lo dicen las leyes y lo dice el sentido común".

"Quien dice defender Cataluña parece que a la hora de la verdad le importa un pimiento y solo le importa su idea de Cataluña", ha reprochado Rubalcaba, que también se ha mostrado convencido de que no serán necesarias unas nuevas elecciones catalanas porque "habrá gobierno", aunque sea la noche anterior a que acabe el plazo.

Por otra parte, el exmininistro del Interior ha calificado de "espantoso" e "incomprensible" el fallo que ha permitido la filtración de los datos de la víctima de la Manada y ha reclamado que, a partir de este hecho, se produzca una reflexión y un "cambio en el procedimiento" sobre este tipo de juicios.