Rivera rechaza que Comín delegue su voto porque está "huido de la justicia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que el exconseller Toni Comín no puede delegar su voto porque se halla en Bruselas "huido de la justicia" y el reglamento de la Cámara catalana no contempla esa circunstancia.

"El señor Comín no estará en el Parlament porque ha huido de la justicia, no porque esté enfermo o porque le haya pillado una nevada en otro país. La delegación de voto está prevista en algunas cámaras para motivos muy excepcionales, pero desde luego no está previsto por huir de la justicia. Así que no es válido", ha señalado Rivera en declaraciones a los medios.

El exconseller y diputado de ERC Antoni Comín trasladó hoy a la Mesa del Parlament una petición para poder delegar su voto, lo que en caso de ser aceptado allanaría el camino para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat sin que sea necesario el apoyo de la CUP.

Rivera ha valorado estas cuestiones antes de participar en la entrega del premio al 'Seny' de la plataforma Societat Civil Catalana (SCC), que ha sido para el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, y para el ex primer ministro francés Manuel Valls.