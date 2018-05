Rivera pide mantener el 155 aunque haya govern si no promete respetar la ley

CRISIS CATALUÑA

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el artículo 155 "no se puede levantar" en Cataluña aunque haya gobierno, si antes este no se compromete con el Estatut y el respeto a la ley.,"Lo digo porque en palabras del PP hay que salir corriendo de allí y, cuidado, allí es España", ha señalado Rivera en una entrevista en Telecinco,No se trata, ha insistido, de "salir corriendo de tu país", se trata de "garantizar" la aplicación de la Constitución en el país.