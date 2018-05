Rivera llama a "levantar la España democrática" frente al independentismo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que, de la mano de Cs, ningún español va a tener que volver a pedir "perdón" por utilizar la bandera del país o hablar el castellano, advirtiendo que en el siglo XXI los adversarios son quienes quieren "dividir" el país.

Rivera, en un multitudinario acto celebrado en el Palacio Municipal de Congresos, ha presentado la plataforma España Ciudadana para sumar voces a la idea que tiene Cs de la unidad de España.

Una plataforma que tiene el "reto", ha dicho, de hacer compatible lo que comparten todos los españoles con su propia diversidad. "Que no nos hagan escoger entre lo que nos une y lo que nos enriquece".

Palabras que ha subrayado Rivera después de que la artista Marta Sánchez cantara 'a capella' su versión del himno de España, que se escuchó por primera vez en febrero pasado, y tras la difusión de un vídeo en el que el ex primer ministro francés Manuel Valls apuesta por la unidad de España frente a "este independentismo" que, según él, conduce al "racismo" y divide a la sociedad catalana y española.

Recorriendo España yo no veo ‘rojos’ y ‘azules’, veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación. #EspañaCiudadana ���� pic.twitter.com/cb2Q6gSIJf