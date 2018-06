Rivera afirma que peleará para sacar adelante los Presupuestos pese a Sánchez

PRESUPUESTOS 2018 (Seguirá Ampliación)

Madrid, 5 jun (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido no va a cambiar "de criterio" y peleará para "sacar adelante" los Presupuestos de 2018, aún en fase de tramitación, "a pesar de Sánchez y su 'no es no'".,Rivera, en un desayuno informativo organizado por El Ágora de El Economista, ha puesto en valor las cuentas públicas, y ha advertido de que no se dejará llevar en este momento "tan complejo", provocado por el cambio de Gobierno, por la "venganza", la