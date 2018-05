Cs registra la comparecencia de Torra y ve "inédito" que no dé explicaciones

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona, 29 may (EFE).- Ciudadanos ha registrado hoy la solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament previsto para la próxima semana ante la posibilidad de que ésta no se produzca por las "reticencias" de los independentistas, lo que a su juicio sería "absolutamente inédito".,En rueda de prensa en el Parlament, el portavoz de Cs en la cámara, Carlos Carrizosa, ha anunciado esta medida ante la posibilidad de que Torra no se someta a la sesió