PP recuerda a sus víctimas de ETA al comenzar el acto de Alicante

TERRORISMO ETA

Alicante, 5 may (EFE).- El Partido Popular ha comenzado su acto de este sábado en Alicante, que clausura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un recuerdo a los cargos del partido que fueron asesinados por ETA, en esta semana en la que la banda ha hecho efectiva su disolución.,Una silla vacía con rosas blancas ha simbolizado la ausencia de las víctimas de ETA, mientras una voz en off, como dirigiéndose a una de ellas, narraba ese recuerdo.,"Aunque hoy no estés aquí siempre tendrás tu si