Rajoy teme que con la Gürtel el PP sea condenado "por algo que no conocía"

CASO GÜRTEL

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado hoy, en relación a la próxima sentencia sobre la trama Gürtel, que si al final el PP es condenado por corrupción "será por algo que no conocía".,En una entrevista con Antena 3 y a la pregunta de si le preocupa que el PP sea condenado como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, Rajoy ha señalado que "no puede merecer el mismo reproche penal" que si se tiene conocimiento de los hechos delictivos.,"Eso de ser par