Rajoy tacha a Sánchez de inconstancia, incompetencia y daltonismo político

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha arremetido hoy contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado inconstancia, incompetencia, daltonismo político, querer denigrar la realidad española, y no comprometerse nunca ni hablar claro por "ambigüedad táctica".,En su réplica al candidato socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, Rajoy no ha ahorrado en descalificaciones contra Sánchez, quien cree que ha demostrado -con los apoyos que h