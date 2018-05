Rajoy y Rivera se desafían mutuamente por la gestión del 155 en Cataluña

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se han desafiado hoy a cuenta de la aplicación del 155 en Cataluña hasta el punto de que el presidente de Cs le ha advertido de que solo le apoyarán si "vigila" a los separatistas y recurre el voto delegado de dos de los "prófugos".

Rajoy, que ha pedido a Rivera que se comporte en el tema de Cataluña "con la misma lealtad" que el PSOE, le ha dicho a su vez que escenificar "un supuesto desacuerdo" entre ambos, como cree que pretende hacer el líder naranja, no le hace ganar un voto sino que le puede hacer perder apoyos.

Un encontronazo que ha tenido lugar durante la sesión de control, en la que Rivera ha empezado por pedirle explicaciones por no recurrir al Tribunal Constitucional el voto delegado ejercido por Antoni Comín y Carles Puigdemont y ha continuado por recordarle que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha confirmado que se destinó dinero público a la consulta del 9-N.

Durante la réplica, el presidente del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo ha presentado 25 recursos ante el Constitucional relacionados con el "procés" y no tendría ningún problema en presentar el número 26 para recurrir el voto delegado de Comí y Puigdemont, ha explicado, si no fuera porque los servicios jurídicos del Estado lo han desestimado.

Éstos, ha argumentado, consideran que el Gobierno de España no puede plantearlo por falta de legitimidad y porque hay precedentes en el Constitucional que aconsejan que no se haga.

Quienes sí han recurrido al amparo del alto tribunal, ha señalado Rajoy, han sido los diputados del PP del Parlament -al igual que hicieron los de Cs-, ha añadido Rajoy, que también ha mencionado la reunión que tendrá hoy el Consejo de Ministros para recurrir la ley de Presidencia de la Generalitat que permitiría la investidura a distancia del expresident.

"Yo no puedo actuar de manera caprichosa, porque se me ocurre, sino que tengo que atender a lo que me dicen mis servicios", ha recalcado Rajoy.

Hasta dos veces ha amenazado Rivera al presidente del Gobierno con retirarle el apoyo de Ciudadanos para "aplicar la Constitución" en Cataluña si no controla "de cerca" a los independentistas.

Según Rivera, "no tienen ningún sentido" que "dos huidos de la Justicia" tengan un privilegio que no tiene ningún diputado del Congreso.

En tono parecido, ha criticado que los separatistas hayan podido utilizar dinero para financiar la consulta separatista de 2014, algo que ha tachado de "tomadura de pelo".

"Le pido que vigilen el dinero, usted no puede mirar hacia otro lado mientras nos dan un golpe", ha reprochado el presidente de la formación naranja.