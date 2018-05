Rajoy se queda con cosas bonitas de la política y de otras dice no acordarse

GOBIERNO RAJOY

Burgos, 2 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado hoy las cosas "bonitas" de la política que le reconfortan el dedicarse a ella mientras que ha asegurado que de otras que no lo son tanto, no se acuerda de ninguna,,Rajoy ha viajado a Burgos para presidir diversos actos, entre ellos la firma de dos acuerdos para la puesta en marcha de la ampliación del Museo de esta ciudad y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción.,En su intervención tras la fir