Rajoy ve la moción "una tomadura de pelo" por el afán de poder de Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado hoy al PSOE de mentir y manipular con la sentencia del caso Gürtel y ha considerado la moción de censura presentada por Pedro Sánchez como una "tomadura de pelo" tras su constatación de que nunca llegará al poder por la vía de las urnas.

Rajoy, en su respuesta al secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, después de que este presentara la moción, ha considerado que ha pretendido "justificar lo injustificable" con una interpretación "libre, interesada y manipulada" de esa sentencia sobre el caso Gürtel conocida la pasada semana.

El jefe del Ejecutivo ha pedido al PSOE que explique qué ofrece para mejorar un país que acaba de aprobar sus presupuestos, con quién quiere gobernar, para qué y durante cuánto tiempo con esta "temeraria iniciativa".

Una iniciativa "atropellada, destemplada, atrabiliria y malencarada con la que se puede convertir según él al presidente del Gobierno en "un mandado".

"¿Tantas son las urgencias del señor Sánchez como para someternos a todos a tanto desatino?", ha vuelto a preguntar Rajoy para asegurar después que el único motivo de la moción son "los afanes" del candidato en un gesto más de una serie "monótona y homogénea".

En ese contexto, ha señalado que desde las elecciones de 2015 no ha hecho otra cosa que intentar enmendarle la plana a los electores con su "no es no" que sólo se ha saltado con su apoyo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

Rajoy se ha referido a la "inquietud" de Sánchez por no avanzar en los sondeos y que le ha hecho interiorizar que no llegará a la Presidencia del Gobierno con una victoria en las urnas.

"Tal vez ha pensado que un golpe de efecto podía solucionar sus problemas de una vez. He aquí la única razón de la moción, su poca confianza en llegar alguna vez a la Presidencia como llegamos los demás, ganando unas elecciones", ha precisado.

El presidente del Gobierno ha reprochado al PSOE que presentara su moción "al asalto, con nocturnidad y apresuramiento" ya que ni siquiera sondeó previamente si era viable.

"Da la impresión de que Sánchez percibió la moción como una epifanía, como una súbita revelación resplandeciente", ha señalado irónicamente antes de espetar a Ábalos por su versión sobre esa sentencia: "Usted mintió y no se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir".

En ese sentido, ha reiterado que la sentencia no condena a ningún miembro del Gobierno ni a ningún militante del PP y ha lamentado que al PSOE se la haga "la boca agua" con los casos de corrupción de otros partidos porque eso les distrae "de sus propios quebrantos".

"Reconozco que en el PP ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto, aunque a ustedes eso les disguste", ha apostillado.

A continuación ha dirigido una serie de preguntas a Ábalos como saber qué cree que se va a ganar con el cambio, si el PSOE puede presumir de no haber tenido procesados por corrupción en sus filas, si se presentará una moción tras la sentencia de los ERE y si puede garantizar que los socialistas valencianos (federación a la que pertenece el dirigente que ha defendido la candidatura de Sánchez) no se han financiado ilegalmente.

"¿Puede explicar con qué autoridad moral hablan ustedes?", le ha emplazado el presidente del Gobierno antes de volver de nuevo a la ironía: "¿Son acaso Teresa de Calcuta, señor Ábalos?".

Además, ha recordado a los socialistas las numerosas ocasiones en que sus dirigentes han rechazado pactar con los independentistas, cuyo apoyo necesitan ahora para que salga adelante su moción.

Incluso ha citado frases textuales de algunos destacados socialistas, incluido Ábalos, que dijo en su día: "los independentistas no pueden ser aliados nuestros ni en una moción de censura".

El jefe del Gobierno ha reivindicado los logros de su mandato tras los "destrozos" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero porque cree que ha conseguido restaurar el bienestar, el crecimiento económico y el empleo.

Pero ha advertido de las consecuencias económicas para España de que se aprobara la moción después de lo ocurrido ya desde su presentación tanto en la bolsa como en la prima de riesgo.

Tras señalar que se ponen "los pelos de punta" respecto a ese hipotético futuro y que "nada es gratis", ha insistido en que "las luces rojas" pueden convertirse en problemas mayores.