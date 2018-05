Rajoy ironiza ante Iglesias sobre la "armonía" de Podemos y Bescansa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a las críticas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la crisis del PP de Madrid y los casos de corrupción que le han afectado ironizando sobre la "armonía" interna del partido morado que se "atrevió" a intentar romper Carolina Bescansa.

En su respuesta al líder de Podemos en la sesión de control del Congreso, Rajoy ha aludido así a la supuesta operación para desbancar a Iglesias, quien en su opinión ha "perdido la imaginación" o no encuentra defectos en la gestión del Ejecutivo porque siempre le pregunta "sin descanso" por los mismos asuntos.

El jefe del Ejecutivo ha señalado en cualquier caso que él apuesta por tener "cierta ponderación" y por eso ni minimiza ni magnifica las actuaciones irregulares en las que se ven implicados dirigentes de su partido.

"Las rechazo todas", ha dicho Rajoy, además de asegurar que trata de abordar estas situaciones con realismo y de tomar al respecto decisiones que sean "justas", con el objetivo de que dichas actuaciones "no se repitan".

Antes, Iglesias ha acusado a Rajoy y a los 'populares' de ser "la mayor amenaza contra lo publico" porque "la corrupción" que han practicado sus dirigentes representa dicha amenaza y ha pedido al jefe del Ejecutivo que garantice que los candidatos que va a presentar son al menos "tan limpios" como él.

Iglesias también ha reprochado al Ejecutivo que haya "protegido" a los corruptos del PP desde el Ministerio de Justicia, o a los defraudadores con la amnistía fiscal, y en las últimas semanas, por el caso del máster de Cifuentes, los 'populares' también han "humillado la dignidad de las universidades".

El líder de Podemos ha asegurado a Rajoy que no le gustaría tener que preguntarle tantas veces sobre estos asuntos pero "cada semana" hay una "nueva noticia" relacionada con la corrupción en el PP, y ha lamentado que Madrid sea el principal tema de conversación por culpa de los 'populares'.

Tras recordar que Rajoy puso a Ignacio González porque estaba "manchada" Esperanza Aguirre y después, como González estaba también "manchado", colocó a Cristina Cifuentes, ahora el presidente del Gobierno opta por Ángel Garrido, que ha sido asesor tanto de Aguirre como Cifuentes. "¿Qué puede salir mal, señor Mariano Rajoy?", ha ironizado.

En su réplica, el presidente del Gobierno ha dedicado el tiempo que le quedaba para achacar a Iglesias su falta de imaginación y echarle en cara algunos episodios de la organización morada.

Se ha referido a Íñigo Errejón al mencionar al "becario que cobró sin aparecer por la universidad" al que luego Iglesias "ha impuesto" como candidato en Madrid o al "jefe que tiene por ahí que no pagaba la seguridad social" a la persona que tenía contratada, en alusión a Pablo Echenique.

Y ha hablado también Rajoy de una diputada gallega de Podemos que dedicaba sus "merecidos momentos de asueto" a "romper retrovisores" para terminar refiriéndose, de forma implícita, a Carolina Bescansa.

Así, ha ironizado el presidente al asegurar que no le iba a recordar a Iglesias que dos escaños más arriba de él hay sentada una diputada que ha tenido el "atrevimiento" de "romper la armonía tradicional" de Podemos.

"No voy a hablar" de eso porque "le perjudica", y "aunque no se lo crea yo no quiero perjudicarle", ha bromeado Rajoy al final de su respuesta a Iglesias.