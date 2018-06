Rajoy: "He intentado proteger al partido y asumido errores que no eran míos"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que siempre ha hecho todo lo posible para proteger el nombre del partido y su trayectoria y en este empeño ha asumido tanto sus errores como los que no eran suyos, en referencia a la sentencia de la Gürtel.

Durante su discurso ante el Comité Nacional del PP, Rajoy ha dicho también que, en ocasiones, se ha callado para no alentar el descrédito de la política que suponen "los juicios paralelos y liquidar la presunción de inocencia de las personas", como considera que se ha hecho en este caso con la disculpa de "una supuesta regeneración".

"He intentado ser justo, proteger el buen nombre del partido y su trayectoria; he asumido mis errores y los que no eran míos", ha afirmado Rajoy, quien ha puesto como "ejemplo insuperable" de "posverdad", o fake news, la utilización de la sentencia de la Gürtel por parte de los partidos de la oposición.

A su juicio, los grupos de la oposición han hecho "manipulaciones y mentiras para crear una descalificación global, falaz e hipócrita" contra el PP y contra él mismo, porque ni el partido fue condenado penalmente por el caso Gürtel, "ni el Gobierno del PP tenía ninguna relación con el caso".

Por eso, ha considerado que no se han eludido responsabilidades políticas, ni tampoco se puede decir que los españoles "descubrieran súbitamente el escándalo".

Más bien al contrario, ya que el PP ha actuado y ha pedido responsabilidades y apartado a toda la gente que pudo haber hecho "lo no debido", pero esto no fue suficiente para los "adversarios" del partido, a los que se ha referido como "inquisidores".

"He defendido de la mejor manera que he sabido mi honorabilidad y la de este partido; nos vamos dejando en España el paquete más exigente de leyes contra la corrupción", ha afirmado Rajo.

Además, ha instado al PP a estar orgulloso de la labor realizada y trabajar para recuperar "cuanto antes" el Gobierno porque sigue siendo el primer partido de España a pesar del "enorme daño", según ha reconocido, que les han causado lo casos de corrupción.