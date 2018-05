Rajoy hablará con Rivera el jueves de la situación en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el jueves a las 9.30 horas en el palacio de la Moncloa para abordar la situación en Cataluña tras la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Esta reunión se producirá un día después de la que mantendrán el miércoles Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para coordinar una respuesta "constitucional" ante el nuevo escenario que se abre en Cataluña.

Rivera lleva días exigiendo a Rajoy, también hoy, que extienda la aplicación del 155 porque entiende que Torra persiste en su intención de proclamar la república y romper España.

También el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido en urgir a Rajoy a que extienda el artículo 155, al considerar que Quim Torra ha anunciado "un programa de ilegalidades".

Sobre cómo reactivar el 155, Villegas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la ejecutiva, ha señalado que lo de menos es la "fórmula" que se utiliza y que lo importante es "sentarse" y llegar a un acuerdo entre los partidos constitucionalistas.

En su momento, ha dicho, si se hubiera previsto que el 155 no se levantaría hasta que la Generalitat no respetara la legalidad se podría haber prorrogado, pero como no fue así ahora habría que poner en marcha uno nuevo.

Y ese nuevo 155 debería esta vez incluir a TV3 y resto de medios públicos catalanes, ya que ahora "no hay ninguna excusa" para que no esté dentro de su ámbito de aplicación.

Cuando se puso en marcha el 155 a finales de octubre, había unas elecciones autonómicas previstas y por eso el PSOE exigió que TV3 no estuviera sujeta a su aplicación, pero en este momento, ha recalcado, no hay motivos para dejar fuera una "herramienta" que está en manos de los separatistas "pagada con dinero de todos los catalanes".

Volviendo a la aplicación en sí del 155, Villegas no ve necesario esperar a que se produzcan violaciones concretas de la ley para reactivarlo, porque a la vista del discurso de investidura de Torra es evidente, ha señalado, que los separatistas siguen buscando la "fractura" de la sociedad catalana y saltarse la legalidad.

Entiende que para extender el 155 la Constitución no se exige que haya una serie de actuaciones reiterativas por parte de los separatistas sino que se produzca una "desobediencia" a las normas o se actúe "contra los intereses de España", y eso es lo que piensa que se desprende del programa de gobierno de Torras.

Para Villegas, la situación en Cataluña se agrava con Torra, un candidato si cabe "más sectario, extremista y xenófobo" que Carles Puigdemont, ha dicho, y por eso los demócratas no pueden quedarse mirando hacia "otro lado" ni quedar "paralizados".

De nuevo, ha cargado contra Rajoy por no haber recurrido el voto delegado, posibilitando una votación "fraudulenta" que ha hecho presidente de la Generalitat a Torra.

En su opinión, si Rajoy no hace nada es porque está pendiente del apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos, pero no se puede esperar, ha advertido, al "calendario" de las cuentas públicas, cuya última votación será a finales de mayo.

Rajoy, ha subrayado el número dos de Ciudadanos, tiene que tomar decisiones sin pensar en su futuro político porque esto es "menos importante" que el futuro del país.

En Cataluña "hay que actuar cueste lo que cueste" aunque eso "ponga en peligro los presupuestos", refiriéndose al voto del PNV.

Y por este motivo, ha pedido también al PSOE que "rectifique" y actúe como un partido de Estado absteniéndose en la votación de los presupuestos para evitar que los nacionalistas vascos sean "decisivos" sobre todo teniendo en cuenta como está la situación en Cataluña.