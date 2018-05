Rajoy dice PP sigue siendo el primero y recuerda que elecciones quedan lejos

CIS BARÓMETRO

Madrid, 9 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que el PP sigue siendo la primera fuerza política en España según el CIS, y eso es algo que "conviene no olvidar", además de recordar que "estamos muy lejos de unas elecciones".,En declaraciones en el Congreso, Rajoy ha comentado así el último barómetro del CIS, publicado ayer, según el cual Ciudadanos es ya la segunda fuerza política en estimación de voto al haber superado al PSOE en cuatro décimas y situarse a so