Rajoy dice que levantar el 155 está en manos de Torra si nombra Govern viable

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha responsabilizado hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que se mantenga la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y ha subrayado que es fácil que deje de estar en vigor porque sólo es necesario que nombre un Govern viable.

En una comparecencia ante los periodistas en el Congreso tras aprobarse el proyecto de ley de presupuestos para 2018, Rajoy ha insistido en que levantar el 155 no depende del Gobierno, sino de que se cumpla lo que en su día acordó el Senado, es decir, que haya un Govern en Cataluña que tome posesión.

"Esto depende fundamentalmente de la persona que ha sido elegida presidente no hace muchas fechas", ha insistido en referencia a Torra.

Ha añadido que lo que tiene que hacer es nombrar un gobierno que, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo, no puede tener a personas en prisión o fugadas de la Justicia en un país extranjero.

"Con que nombre un gobierno que pueda estar en Cataluña al frente de sus responsabilidades, ya está. Es así de fácil y no depende del Gobierno de España", ha recalcado.

Pero ha insistido en que lo que no se puede pedir a su Ejecutivo es que dé su aprobación a un Govern que no pueda cumplir sus funciones, algo que ha dicho que no es sólo un problema jurídico, sino de puro sentido común.

Tras preguntarse si se puede ser conseller de Sanidad viviendo en Bruselas, ha reiterado: "Si mañana se nombra un gobierno que pueda ejercer como tal, el 155 decae".

Al preguntarle si, al igual que ha dicho hoy el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, le llegan "inputs" de que en breve puede levantarse el 155 porque Torra nombrará nuevos consejeros ha señalado que como presidente del Gobierno no se puede guiar por "inputs"

"No lo sé. A mí nadie me ha dicho que se vaya a formar un gobierno en Cataluña mañana o pasado. Pero eso -ha añadido- creo que es lo único sensato".

Además, ha lamentado que las elecciones en Cataluña se celebrasen en diciembre y no hubiera gobierno en enero, porque podría haberse dejado de aplicar ya entonces el 155.

Para Rajoy, los responsables de no haber formado gobierno antes en Cataluña deberán explicar algún día las razones para mantener esa actitud.