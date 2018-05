Rajoy comienza su réplica acusando al PSOE de hacer un "cuadro siniestro"

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su réplica al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el debate de la moción de censura, acusando al número tres del PSOE de hacer un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad.,"Le ha faltado razón en la forma y en el fondo, en una moción impulsiva e impetuosa", ha criticado.,En su primera intervención que ha abierto el debate Ábalos ha reprochado a Rajoy que no haya tenido "la decencia polít