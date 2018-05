Rajoy asegura que haga lo que haga ETA no cambiará la política antiterrorista

TERRORISMO ETA (Ampliación)

Logroño, 3 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que "haga lo que haga y diga lo que diga" ETA, no va a cambiar la política antiterrorista, va seguir aplicando la ley en todo momento y la banda terrorista no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes.,Rajoy ha lanzado este mensaje en un acto en un centro de la Guardia Civil en Logroño después de que ayer ETA anunciara por carta que ha dado por finalizado su "ciclo histórico" y su función