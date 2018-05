Rafael Hernando lamenta que Zaplana haya formado parte del PP

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado hoy que lamenta que Eduardo Zaplana, detenido ayer por blanqueo de capitales, haya formado parte del PP y de su grupo parlamentario, y ha añadido que su detención demuestra que el Gobierno lucha contra la corrupción "caiga quien caiga".

En declaraciones en el Congreso, Hernando ha negado que él esté vinculando a Zaplana con Ciudadanos, tras la difusión de algunas fotos del exministro de Trabajo detenido ayer en su casa de Valencia con el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

Ha asegurado que perdió de vista a Zaplana "hace mucho tiempo" y ha recordado que el expresidente valenciano detenido hace muchos años que no ocupaba cargo alguno en el PP, para subrayar que desconoce lo que hacía y si trabajaba para Ciudadanos. "Que lo cuente Rivera, yo no me dedico a esas cosas", ha añadido.

"Lo que siento y lamento es que una persona como él haya estado en mi grupo parlamentario y en mi grupo político", ha dicho después el portavoz del PP sobre quien fue su compañero de partido.

Ha insistido en que esta detención "demuestra que este Gobierno no es un Gobierno que tape a nadie", sino que lucha contra la corrupción, "caiga quien caiga", ya sea Zaplana, "Chaves, Griñán u otros".