Quim Torra denuncia un intento de "hackear" su cuenta de Twitter

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona, 17 may (EFE).- El presidente de la Generalitat electo, Quim Torra, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que se está intentando "hackear" su perfil en esta red social y podrían haberse introducido tuits que él no habría hecho.,"Lamento comunicar que están intentando hackear mi cuenta de Twitter. Pueden haberse filtrado comentarios que yo no he realizado", advierte Torra en un tuit publicado esta mañana, que concluye: "Espero poder resolverlo en breve".,Quim Torra toma posesió