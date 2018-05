¿Quién es Giuseppe Conte, propuesto como primer ministro de Italia?

En Italia las matemáticas son importantes para entender sus últimos gobiernos. Y a Giuseppe Comte le tocará ser el primer ministro número 65 en los últimos 72 años . Una cifra significativa para un país que ha visto pasar a 64 gobiernos en 69 años. Su problema es que además será el quinto primer ministro consecutivo al que no han elegido los italianos desde 2011.

La Liga y el M5S ponen las riendas del país en manos de un jurista de 54 años, profesor de Administración Pública en la Universidad de Florencia y en la Universidad de Boloña sin experiencia política previa.

Nació en Volturata, una ciudad del sur de Italia, en la Apulia. Está divorciado y es padre de un hijo de 10 años. Reside habitualmente en Roma donde tiene un bufete de abogados.

Su currículo da cuenta de su paso por universidades de reconocido prestigio como Yale, Cambridge y la Sorbona. De perfil tecnócrata tendrá mucho trabajo para darse a conocer en la opinión pública italiana, donde es un gran desconocido.

El líder del Movimiento 5 estrellas, Luigi Di Maio, a la salida de su encuentro con Mattarella, ha señalado que se siente orgulloso de esta propuesta porque “viene de la periferia de Italia" y al no tratarse de un político, “no cambiará de chaqueta”.

Su aparición en la política ha venido de la mano de Luigi di Maio, quien lo presentó como su futuro ministro para Administración Pública, Desburocratización y Meritocracia en el equipo de gobierno que propuso el Movimiento 5 Estrellas antes de las elecciones del 4 de marzo.

Ha conseguido ser el candidato de consenso porque durante las últimas semanas se ha ganado el respeto de Mateo Salvini y de la Liga Norte.

Si tal como está previsto Giuseppe Conte se convierte en el premier italiano, no lo va a tener fácil. Los italianos, por regla general, no creen mucho en su clase política y tampoco apuestan mucho por esta próxima legislatura. Echar un vistazo a las cuentas no anima al optimismo.