¿Qué piensa la prensa internacional sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez?

El nuevo gobierno que ha formado Pedro Sánchez con sus 17 ministros (11 mujeres y 6 hombres) ha llamado la atención a la prensa internacional y medios como The New York Times, la BBC, o Le Figaro.







'Pedro Sánchez, Spain’s New Leader, Returns From the Political Wilderness'



El diario neoyorquino destaca en sus páginas que Sánchez regresa del “desierto político”, y lo considera un "gobierno socialista frágil".

“En 2015, Pedro Sánchez, un líder socialista, usó un debate televisivo para organizar un ataque punzante contra Mariano Rajoy, el entonces presidente de España. Fue contraproducente.



Acusó al Sr. Rajoy de supervisar la corrupción en el conservador Partido Popular. "El presidente debe ser una persona decente", le dijo el Sr. Sánchez al Sr. Rajoy. "Y no lo eres". Pero el Sr. Rajoy mantuvo la calma, hizo caso omiso de la acusación y pasó a utilizarla como evidencia de que el Sr. Sánchez era un político irrespetuoso.



El sábado, el Sr. Sánchez, de 46 años, fue juramentado como el nuevo presidente de España por el Rey Felipe VI, un sorprendente y rápido cambio para un hombre que regresó al liderazgo de su partido hace solo un año, después de ser derrocado en un motín. Se hizo cargo el mismo día en que una nueva administración separatista tomó posesión en Barcelona, ​​la capital catalana, dirigida por Quim Torra.



España ahora se enfrenta a una situación incierta, con un gobierno socialista frágil formado por un partido cuyo líder se cree que perdió su mejor oportunidad de gobernar el país”.









'Pedro Sánchez is sworn in as Spain's new prime minister'



La televisión británica destaca la ausencia de Biblia y crucifijo durante el juramento del cargo de presidente del Gobierno. La BBC además tacha la trama Gürtel como un escándalo de corrupción masiva.



“El socialista español Pedro Sánchez ha jurado como nuevo presidente del país junto al rey Felipe después del derrocamiento del conservador Mariano Rajoy.



El señor Sánchez, que es ateo, tomó el juramento de proteger la constitución sin biblia ni crucifijo, el primero en la historia moderna de España.



Él planea ver los dos años restantes del período parlamentario. El líder socialista ganó el apoyo de otros seis partidos para eliminar a Rajoy por un escándalo de corrupción masiva.



Como nuevo primer ministro de España, cuyo partido solo tiene una cuarta parte de los escaños en el parlamento, ahora tiene que decidir a quién incluir en su gabinete y se espera que los nombre la próxima semana”.







'Espagne: Pedro Sanchez mise sur les femmes et l'Europe'



El diario francés, por su parte, destaca la presencia femenina en el nuevo gobierno de Sánchez y lo cataloga de “récord en España y en el resto del mundo”.



“La primera característica del gobierno de Pedro Sánchez, quien prestó juramento este jueves ante el Rey Felipe VI, es obvio. De los 17 ministros, hay 11 mujeres. Un récord en España y probablemente en el resto del mundo. La paridad aritmética se excede en gran medida y la calidad de las carteras no se queda fuera. Carmen Calvo es nombrada Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia e Igualdad de Género. El Ministro de Igualdad de Género es, después de Sánchez, la persona de mayor rango en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Economía y Finanzas también está asignado a dos mujeres. Como la Defensa, la Justicia, la Transición Ecológica - Medio Ambiente y Energía -, la Obra, o el muy estratégico Ministerio de las Colectividades Territoriales, principal interlocutor de los líderes independentistas de Cataluña.



Esto es obviamente una demostración de feminismo que quiere responder a la huelga de mujeres del 8 de marzo y las movilizaciones que siguieron, la jueza Ana María Ovejero, profesora de derecho constitucional y vicedecana de la Universidad Europea de Madrid. Más allá del símbolo, la Vicepresidencia es un órgano de coordinación interministerial. Es precisamente la herramienta ideal para movilizar una amplia variedad de ministerios, como los de Economía, Trabajo o Justicia. "Sobre todo porque el gobierno hereda un presupuesto votado por otra mayoría, el El Ministerio de Igualdad no tendrá sus propios fondos, pero tendrá que solicitar a otros departamentos que financien sus acciones en sus áreas de responsabilidad”.







'Spain’s New Leader Names Pro-Europe, Mostly Female Cabinet'



El diario estadounidense también destaca la presencia femenina del nuevo gobierno de Sánchez, que consideran, contribuirá a la modernización del país.



“El primer ministro español dio a conocer un gabinete compuesto por ministros proeuropeos y en su mayoría mujeres, lo que subestimó las comparaciones de su país con la agitación política en contra de la situación de Italia y el objetivo de modernizar el poder ejecutivo.



El primer ministro, Pedro Sánchez, nombró al cargo de presidente del Parlamento Europeo y al director de presupuesto de la Unión Europea como su ministro de finanzas, lo que subraya su compromiso con el bloque e impulsa la influencia política de España en Bruselas”.