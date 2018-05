¿Qué ha pasado entre Marco Asensio y la cantante Dua Lipa?

Marco Asensio y Dua Lipa podrían haber pasado juntos la noche de la final de la Champions. Según afirma la CNN de Turquía, el futbolista y la cantante se conocieron el pasado fin de semana en Kiev y celebraron juntos la victoria del Real Madrid.



La cantante británica Dua Lipa fue la encargada de abrir con su música la final de la Champions disputada entre el Real Madrid y el Liverpool y parece que Marco Asensio puso en ella la mirada y terminó durmiendo con ella esa misma noche.



La cantante ya ha reaccionado ante los rumores a través de su cuenta de Twitter y ha desmentido lo que se está comentando sobre ella y el jugador del Real Madrid.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe