Pyongyang acusa a EEUU de mantener la presión en la ONU

Corea del Norte ha acusado este jueves a Estados Unidos de tratar de mantener en la Organización de las Naciones Unidas la estrategia de sanciones y presión contra el país, y ha llamado a Washington a apostar por la cooperación y la paz.

En un comunicado, la misión norcoreana ante la ONU ha expresado su malestar después de que supuestamente EEUU vinculase a Pyongyang con el pirateo el año pasado del ordenador de un miembro del comité de las Naciones Unidas que supervisa las sanciones contra el país. Según Corea del Norte, Washington ha relacionado a las autoridades con el incidente durante una reunión a puerta cerrada de ese comité del Consejo de Seguridad celebrada esta semana, una acusación que considera un "sinsentido".

Para la misión norcoreana, EEUU busca así "mantener la atmósfera de sanción y presión" contra Pyongyang "a toda costa". "Estados Unidos y fuerzas hostiles deberían reconocer honestamente la tendencia de los tiempos y hacer esfuerzos que ayuden a la distensión y el proceso de paz en la península coreana en lugar de manipular tramas con ese incidente de pirateo", añade el comunicado.

Se espera que en los próximos días el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncie la fecha y lugar de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el primer encuentro de la historia entre las dos naciones. Trump ya desveló este lunes que la Casa Blanca está evaluando dos lugares para la reunión: Singapur y la frontera entre las dos Coreas, por la que el mandatario estadounidense expresó preferencia en Twitter y donde tuvo lugar la semana pasada el encuentro entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!