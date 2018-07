El PSPV agradece la dimisión de Rodríguez por "unas líneas rojas durísimas"

El portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, ha agradecido al ya expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, su renuncia al cargo, que se ha producido después de que el PSPV-PSOE haya puesto "unas líneas rojas durísimas".

En declaraciones a los periodistas después de que Rodríguez haya dimitido tras haber sido detenido e investigado por malversación y prevaricación en la Operación Alquería, Mata ha indicado que "la gran pregunta" que se hacen es si no se estarán "pasando un poquito", pues se desconoce el alcance de la investigación.

"Estoy orgullosos de Jorge y de mi partido", ha aseverado Mata, quien ha considerado que a lo mejor no había una "necesidad imperiosa" de reclamarle la dimisión de la presidencia, pero la actuación policial fue "muy dura", y por tanto la respuesta también ha sido "muy dura".

"Hay una actuación contundente de la ejecutiva nacional y de Ximo Puig, que le pide al presidente de la Diputación, que no ha robado nada y que no se ha llevado dinero público de la institución, que se vaya; y el presidente se va", ha destacado.

Ha insistido en que la actuación policial ha sido "desmedida y desproporcionada, por innecesaria", además de "extrañísima", porque no hay "documentos secretos ni cuentas escondidas", sino unos contratos en una empresa pública que se sabe quién los ha firmado y si hay informes o no sobre ellos.

"Creo que nunca ha habido una condena en España por malversación por contratar a una persona que igual no tenía que ser contratada, nunca", ha afirmado Mata, para quien los contratos de alta dirección pueden ser "discutibles o no, pero no pueden ser malversación de caudales públicos".