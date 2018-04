PSOE rechaza cualquier "beneficio" a presos de ETA a cambio de su disolución

El PSOE ha rechazado hoy cualquier "beneficio" o manifestación de "indulgencia" hacia los presos de ETA, a cambio de la disolución de la banda o del comunicado de hace unos días pidiendo perdón, una declaración que no era lo que esperaban los socialistas y que no consideran "completa".

"La declaración que se hizo no es completa, no es lo que esperábamos, no es el manifiesto de perdón exigible, y la selección de víctimas que hace no tiene nombre", ha señalado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, para quien el "coste tremendo de vidas, secuelas y dolor" del terrorismo de ETA "no se puede liquidar con una notita que pretende indulgencia".

En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva federal, Ábalos ha hecho hincapié en que, "a cambio de una misiva como esa, solo cabe aplicar la ley" y "con el tiempo ver en cada caso" la aplicación de beneficios penitenciarios "en función del reo", pero sin "vincularlo a ninguna negociación".

Tras recalcar que el terrorismo de ETA "no ha sido un conflicto entre partes" ante el cual haya que hacer "borrón y cuenta nueva", sino que ha sido un "actividad delictiva que ha chantajeado la seguridad y el bienestar del país", ha dicho también que el PSOE no va aceptar que se haga una "revisión de la memoria", ya que las víctimas "se merecen que su historia se cuente como fue".

"Apostamos más por la verdad que por ser indulgentes", ha aseverado el dirigente socialista, tras insistir en que no cabe ninguna negociación con una banda derrotada.

A diez días del acto en Francia que presumiblemente avanzará el fin de ETA, el número tres del PSOE ha sostenido que es tiempo de dejar claro que ha triunfado el Estado de Derecho y la democracia y que "ni por la vía de la lástima vamos a aceptar chantajes ni revisiones de la memoria".