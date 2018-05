El PSOE propone incluir indicador de paro estructural en modelo financiación

(Actualiza la CG5004 con más declaraciones)

El PSOE propondrá la inclusión de indicadores de paro estructural en el futuro modelo de financiación autonómica y ha demandado que, cuanto antes, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y el Gobierno "se moje y ponga sobre la mesa" su propuesta.

Así lo ha asegurado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en calidad de jefe del la oposición ha realizado hoy una visita institucional al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de la Presidencia en Mérida.

Según ha señalado Pedro Sánchez, en reiteradas ocasiones el Gobierno aseguró que "iba a poner sobre la mesa" su modelo de financiación a principios de año "pero llevamos medio año y a día de hoy no conocemos exactamente cual es la propuesta que hace".

A su juicio, uno de los debates que se deben tener en la actualización del modelo de financiación es que en España hay una realidad distinta, como consecuencia de la recesión sufrida desde 2008, una idea apoyada por Fernández Vara, que considera que "es la primera vez que alguien propone algo que coge el toro por los cuernos".

Para Fernández Vara, esta es una propuesta "enormemente valiente", que además estaría abierta a modificaciones en el futuro, ya que mientras que las situaciones de desempleo persistan se mantendría el criterio.

"Cuando tu partes de una situación estructural, por muy rápidas que des las vueltas, los demás las dan también y tu las das lastrado por una situación de partida", ha aseverado Fernández Vara.

Pedro Sánchez también se ha referido a los problemas de infraestructura en materia de transporte que tiene Extremadura, y ha asegurado que no va a prometer que el AVE llegará a la región sino que "empeña" su palabra en que si es el próximo presidente de Gobierno "sea una realidad de manera definitiva".

"Ha habido muchos años de promesas incumplidas, no solo del gobierno del PP, sino del PSOE, y por eso es importante que el PSOE no prometa, sino que empeñe su palabra", ha dicho Pedro Sánchez, que ha añadido que cuando esto ocurra "la medalla no se la va a poner ningún político, sino la sociedad extremeña que ha sido la que se ha movilizado en una demanda que es justa".

A preguntas de los medios sobre cuando se hará una modificación de la Ley Electoral que no beneficie a partidos nacionalistas, cuyas reclamaciones después se ven reflejadas en los Presupuestos del Estado, ha indicado que el PSOE está abierto a modificarla, pero ha advertido sobre las repercusiones que puede tener sobre provincias que sufren despoblación.

En este sentido, ha indicado que el actual sistema electoral establece la elección de representantes a través de las provincias y algunas, debido a la despoblación, están perdiendo representantes electos.