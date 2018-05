El PSOE insta a Cs a "no hacer nada" que impida regeneración de Madrid

GOBIERNO MADRID

Madrid, 6 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha instado hoy a Ciudadanos a "no hacer nada" que pueda impedir la regeneración en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, no dar su apoyo a la candidatura que mañana tiene previsto plantear el PP tras la dimisión de Cristina Cifuentes, el pasado 25 de abril.,Durante su intervención en el homenaje al histórico dirigente del socialismos valenciano, Vicente Madrid de 97 años, alcalde de Domeño durante 28 años, celebrad