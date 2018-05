PSOE dice que no se trata de ganar la moción, sino de cumplir su obligación

MOCIÓN CENSURA (Ampliación)

Madrid, 28 may (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha aceptado hoy que la falta de apoyos puede llevar a Pedro Sánchez a perder la moción de censura, pero ha sostenido que para los socialistas "no se trata de ganar o no ganar" la moción, sino de "cumplir son su obligación ética y democrática".,"El PSOE puede sentirse muy orgulloso de haber cumplido con esa obligación ética y democrática", ha destacado Robles, que ha insistido en que "todo lo demás es accesorio y secund