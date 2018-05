PSE: Se puede hablar de acercar presos sin llevarse las manos a la cabeza

El portavoz del PSE/EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha dicho hoy que ahora que "ha terminado ETA y la ley penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medidas de reinserción" se puede "hablar" del "acercamiento" de los presos "sin llevarse las manos a la cabeza".

Pastor se ha referido en una entrevista en Onda Vasca a la operación desarrollada ayer por la Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, para intervenir bienes inmuebles y propiedades de más de cincuenta personas condenadas por diferentes delitos relacionados con ETA.

"Me llamó la atención porque no lo había visto nunca, pero no voy a entrar en la oportunidad o inoportunidad de lo que se hizo, lo que hay que dejar claro es que el final de ETA no puede suponer un premio ni para los etarras que tienen que cumplir sus penas, de acuerdo con la legislación, ni un castigo punitivo. Ninguna de las dos cosas", ha subrayado.

Ha opinado que la "política penitenciaria se puede hacer de otra manera, independientemente de la existencia de ETA o no" ya que "una cosa es la política penitenciaria y otra la legalidad penitenciaria y esta última se puede modular de muy diversas maneras y se pueden establecer propuestas independientemente de cómo vaya la evolución".

"Ahora ha terminado ETA y la ley penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medidas de reinserción que se pueden plantear a los presos para que progresen de grado y se puede hablar también del acercamiento sin llevarse las manos a la cabeza. Creo que las cosas hay que ponerlas en su justo término, no tratando de exagerar ni en un sentido ni en el otro", ha concluido.