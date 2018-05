PSC ve "irresponsable" el "espectáculo entre quienes ponen y quitan lazos"

La portavoz parlamentaria del PSC-Units, Eva Granados, ha calificado hoy de "lamentable" e "irresponsable" el "espectáculo entre los que ponen y los que quitan lazos" en el Parlament, ya que los diputados deben "dar ejemplo de convivencia y contribuir a disminuir la crispación".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido el pleno convocado hoy después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El lazo, con el que los soberanistas buscan recordar a los consellers nombrados por el president Quim Torra que están en prisión preventiva o huidos en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

"Estoy preocupada ante el lamentable espectáculo vivido hoy en el Parlament entre los que ponen y los que quitan lazos, lanzando así un mensaje muy irresponsable hacia la ciudadanía. Los diputados debemos dar ejemplo de convivencia y contribuir a disminuir la crispación", ha señalado Granados, junto al hashtag #respeto.