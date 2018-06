PSC ve a Colau "emperatriz de la chapuza" y no apoyará propuesta de vivienda

El líder del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, ha tildado a la alcaldesa Ada Colau de "emperatriz de la improvisación y la chapuza" y ha anticipado que los socialistas no apoyarán su propuesta de destinar un 30 % de la obra privada a vivienda social, que "bien planteada tendría sentido", pero "así no".

La Comisión de Ecología y Urbanismo del consistorio barcelonés votará el próximo lunes 18 de junio una propuesta del gobierno municipal para destinar un 30 % de la vivienda de nueva construcción o grandes rehabilitaciones en suelo urbano consolidado de la ciudad a vivienda protegida.

La Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) ya ha advertido de que la aprobación de esta medida podría conducir a una suspensión de licencias.

Collboni ha intervenido hoy, junto al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la clausura de la Escuela de Verano del PSC, un acto en el que han estado presentes el líder del PSC, Miquel Iceta; la nueva delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y multitud de dirigentes y alcaldes como Salvador Illa, Carles Ruiz, Núria Parlon, Núria Marín o Àlex Pastor.

En su intervención, Collboni ha cargado contra Colau "y sus giros" y la ha definido como la "emperatriz de la improvisación y las chapuzas": "Vino prometiendo 8.000 viviendas sociales en cuatro años. Y se irá, porque se irá, habiendo hecho 800. Ahora se saca del cajón una propuesta sobre vivienda social. Como ha sido incapaz de hacer vivienda social, propone forzar que haya un 30 % en la ciudad".

"Estamos de acuerdo, pero lo podría haber hecho hace tres años. Colau ha permitido que la burbuja de precios del alquiler nos reviente a todos en la cara y se produzca un drama. Y ahora se saca una propuesta que, bien planteada, tiene sentido, pero lo hace mal y nos propone a los grupos que secundemos una paralización de construcción de vivienda privada y pública. Así, no", ha afirmado.

Es por ello que el líder del PSC barcelonés y secretario de Política Municipal del partido ha anticipado que su grupo "no dará apoyo a una medida improvisada, chapucera, que no está dialogada ni acordada", ya que "no se ha escuchado a todos los agentes", y ha reclamado por ello que "rectifique y retire esa moratoria".

"¿Cómo va a explicar a los trabajadores del sector de la construcción que van a tener que parar durante un año y no vamos a poder poner más vivienda en el mercado?", se ha preguntado Collboni, que ha opinado que se trata de "gesticulación nueva para tapar el fracaso de la política de vivienda".

Por otro lado, también ha reprochado a Colau que "improvise" en relación al Gobierno de Pedro Sánchez: "Ahora dice que tiene mucha urgencia en hablar con el presidente, cuando en tres años no lo ha querido hacer", ha indicado.

Como también ha criticado que, "cuando ha habido un cambio de Gobierno, ha vuelto a ofrecer una mano tendida al PSC en Barcelona y habla de pactos, cuando fue ella la que rompió el principal pacto de izquierdas que gobernaba en Barcelona".

Le ha afeado asimismo que "hable de respeto y pluralismo", cuando "no tuvo la deferencia ni el gesto de solidarizarse con los más de 200 alcaldes socialistas que dieron la cara por la convivencia, la ley y las instituciones de todos" para no ceder espacios en el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal.

"Mientras nuestros alcaldes, en la peor época que recuerda este país, eran señalados por defender la ley y las instituciones de todos, ella recibía, vara en mano, a los alcaldes independentistas", ha sentenciado Collboni.