El príncipe Harry y Meghan visitarán Dublín en julio

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, visitarán la ciudad de Dublín los próximos 10 y 11 de julio, según ha anaunciado el palacio de Kensington.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Dublin, Ireland on 10th & 11th July ���� The visit is at the request of Her Majesty’s Government. pic.twitter.com/sb8I3iJAOI

El matrimonio busca con esta visita "aprender más sobre la historia de Irlanda y experimentar su rica cultura, así como reunirse con las personas que están construyendo el futuro del país", ha afirmado el palacio a través de su cuenta de la red social Twitter.

They are looking forward to learning more about Ireland's history and experiencing its rich culture, as well as meeting the people who are shaping the country's future.