La principal alianza opositora venezolana no reconoce a Zapatero como interlocutor

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal coalición opositora de Venezuela, ha dicho este miércoles que no avala reuniones con el ex presidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pues no reconoce su "figura" de interlocutor para un nuevo diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa, el diputado Juan Guaidó ha afirmado en nombre de la MUD que "no hay reunión, ni nada, no reconocemos ni como interlocutor o ninguna otra figura a (Rodríguez) Zapatero, en eso somos tajantes". Guaidó ha detallado, además, que para todos los partidos que integran la MUD debe quedar clara esta posición y que no hay ningún tipo de interlocución con el ex jefe de gobierno español. "No sabemos cómo ejerce: si como abogado del gobierno, si como interlocutor o facilitador", dijo Guaidó.

Sobre la reunión que presuntamente sostuvieron los opositores Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno con Rodríguez Zapatero, Guaidó ha señalado que la MUD no tiene conocimiento de dicho encuentro. "Habría que preguntarle a esas personas si fue a título personal", ha concluido.

El exjefe de Gobierno de España dijo el domingo que sostuvo una reunión en Caracas con parte de la oposición y señaló que se mantendrá apostando por la reconciliación de los venezolanos porque se ha "comprometido con la tarea". "Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno", dijo al referirse a tres dirigentes opositores.

Rodríguez Zapatero reiteró que seguirá en la labor en Venezuela por la "paz" y señaló: "Cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No puede ser que el tiempo invertido no sirva para nada".

La presencia de Rodríguez Zapatero, quien ha tenido el papel de mediador de encuentros de diálogo entre el Gobierno y la oposición, ha sido rechazada por la MUD que ha asegurado a través de Twitter que "su única intención es lavarle la cara a Maduro para que bajen las sanciones (que EE.UU. y otros países han impuesto) contra los corruptos".